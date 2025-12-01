Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Perintah Kaesang, PSI Fokus Pemulihan Rumah Warga Korban Banjir Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |20:32 WIB
PSI Fokus Pemulihan Rumah Warga Korban Banjir Sumatera
JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta kadernya membantu korban di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Diketahui, ratusan orang menjadi korban saat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut.

Ketua DPD PSI Kota Binjai, Hasanul Jihadi mengatakan, penanganan pascabanjir di wilayahnya kini memasuki fase pemulihan. Sejak akhir pekan, tim PSI bersama warga dan pemerintah daerah melakukan pembersihan massal di permukiman yang terdampak banjir.

“Kami dari hari Sabtu dan Minggu membersihkan warga, banjir sudah surut beda dengan Langkat dan Medan yang masih banjir. Kita sudah menutup dapur umum. Semalam kita gotong royong massal dan pemda, kolaborasi membersihkan warga,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Jiji -- panggilan akrabnya -- mengatakan, sebagian besar aktivitas masyarakat di Binjai sudah kembali normal. Namun, PSI tetap mengoperasikan sejumlah titik posko kecil untuk membantu warga yang rumahnya rusak akibat banjir bandang.

“Kita saat ini masih ada 5 posko kecil, untuk membantu warga yang mungkin rumahnya hancur. Karena kita ketahui masih banyak rumah semi permanen milik warga. Dan akibat banjir kemarin, rumah warga hancur, sekarang warga masih ada yang mengungsi,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Binjai ini mengatakan, sejak hari pertama banjir, pihaknya  berkoordinasi antara pemerintah daerah dan relawan PSI berjalan cepat. PSI mendirikan dapur umum di titik terdampak untuk memenuhi kebutuhan makan warga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
