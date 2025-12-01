BPBD DKI: 11 Kelurahan Jakarta Utara Terancam Banjir Rob Pekan Ini

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, meminta masyarakat mewaspadai potensi banjir pesisir atau rob pada 11 kelurahan di Jakarta Utara serta wilayah Kepulauan Seribu dalam 10 hari ke depan, mulai 1 Desember sampai dengan 10 Desember 2025.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, mengatakan potensi rob pekan ini dihimpun dari informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok terkait peringatan dini banjir pesisir.

Adapun 11 wilayah yang berpotensi mengalami banjir rob meliputi Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Selain itu, wilayah Kepulauan Seribu juga berpotensi terdampak.

"Wilayah pesisir utara DKI Jakarta diimbau agar dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir," kata Isnawa, Senin (1/12/2025).

Berdasarkan informasi BMKG, potensi banjir rob kali ini disebabkan fenomena bulan purnama dan perigee (supermoon).

"Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta. Puncak pasang maksimum terjadi sekitar pukul 07.00–13.00 WIB," ujarnya.