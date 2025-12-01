Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Bencana Sumatera: 604 Orang Meninggal dan 464 Masih Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |18:59 WIB
Update Korban Bencana Sumatera: 604 Orang Meninggal dan 464 Masih Hilang
Petugas tengah mencari korban bencana Sumatera (foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data korban bencana banjir, dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan data dari dashboard resmi BNPB pada Senin (1/12/2025) pukul 18.45 WIB, jumlah korban meninggal tercatat 604 orang, sementara 464 orang masih dinyatakan hilang.

BNPB juga melaporkan jumlah korban luka mencapai 2.600 orang, warga terdampak sekitar 1,5 juta orang, dan 570 ribu orang terpaksa mengungsi ke lokasi aman.

Rincian Per Provinsi

- Aceh

Meninggal: 156 orang

Hilang: 181 orang

Luka-luka: 1.800 orang

- Sumatera Barat (Sumbar)

Meninggal: 165 orang

Hilang: 114 orang

Luka-luka: 112 orang

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187115//prabowo_meninjau_langsung_posko_pengungsian_di_padang_pariaman-ZSPw_large.jpg
Tinjau Posko Banjir, Prabowo Terharu Lihat Semangat Warga Padang Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187114//prabowo_subianto-3LER_large.jpg
Momen Lucu Prabowo Dipanggil 'Pak Gemoy' oleh Bocah Korban Banjir Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187112//prabowo-GQxa_large.jpg
Prabowo: Perbaikan Sekolah dan Sarana Desa Terdampak Banjir di Aceh Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187107//menteri_lingkungan_hidup-AQ6J_large.jpg
Bencana di Sumut, Menteri LH Deteksi 8 Perusahaan Aktivitas Tambang-Sawit di Hulu DAS Batang Toru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187099//prabowo_subianto-Mp2I_large.jpg
Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir di Padang Pariaman: Rumah Rusak Akan Kita Bantu Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187090//mendagri_tito_karnavian-fgOu_large.jpg
Soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumut, Mendagri: Harus Diinvestigasi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement