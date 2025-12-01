JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data korban bencana banjir, dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Berdasarkan data dari dashboard resmi BNPB pada Senin (1/12/2025) pukul 18.45 WIB, jumlah korban meninggal tercatat 604 orang, sementara 464 orang masih dinyatakan hilang.
BNPB juga melaporkan jumlah korban luka mencapai 2.600 orang, warga terdampak sekitar 1,5 juta orang, dan 570 ribu orang terpaksa mengungsi ke lokasi aman.
Rincian Per Provinsi
- Aceh
Meninggal: 156 orang
Hilang: 181 orang
Luka-luka: 1.800 orang
- Sumatera Barat (Sumbar)
Meninggal: 165 orang
Hilang: 114 orang
Luka-luka: 112 orang