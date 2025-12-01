Update Korban Bencana Sumatera: 604 Orang Meninggal dan 464 Masih Hilang

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data korban bencana banjir, dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan data dari dashboard resmi BNPB pada Senin (1/12/2025) pukul 18.45 WIB, jumlah korban meninggal tercatat 604 orang, sementara 464 orang masih dinyatakan hilang.

BNPB juga melaporkan jumlah korban luka mencapai 2.600 orang, warga terdampak sekitar 1,5 juta orang, dan 570 ribu orang terpaksa mengungsi ke lokasi aman.

Rincian Per Provinsi

- Aceh

Meninggal: 156 orang

Hilang: 181 orang

Luka-luka: 1.800 orang

- Sumatera Barat (Sumbar)

Meninggal: 165 orang

Hilang: 114 orang

Luka-luka: 112 orang