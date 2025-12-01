Netanyahu Minta Pengampunan, Warga Israel Geruduk Rumah Presiden Herzog

JAKARTA – Massa warga Israel yang marah berunjuk rasa di luar kediaman Presiden Isaac Herzog di Tel Aviv, memprotes petisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang meminta pengampunan penuh atas tuduhan korupsi.

Protes pada Minggu (30/11/2025) malam itu terjadi beberapa jam setelah Netanyahu, 76 tahun, mengajukan permohonan pengampunan presiden dalam persidangan korupsi yang telah berlangsung lama. Permohonan tersebut diajukan Netanyahu tanpa mengakui kesalahan atau mengungkapkan penyesalan, memicu kemarahan warga Israel.

Para anggota parlemen oposisi, termasuk Naama Lazimi, bergabung dengan puluhan aktivis dalam protes di luar rumah pribadi Herzog, menuntut agar ia menolak permintaan tersebut.

Seorang pengunjuk rasa berpakaian seperti Netanyahu dengan baju tahanan oranye bergaya penjara, sementara yang lain berdiri di belakang tumpukan besar pisang dan sebuah plakat bertuliskan “pengampunan”.