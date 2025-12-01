Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Netanyahu Minta Pengampunan, Warga Israel Geruduk Rumah Presiden Herzog

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |11:37 WIB
Netanyahu Minta Pengampunan, Warga Israel Geruduk Rumah Presiden Herzog
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Massa warga Israel yang marah berunjuk rasa di luar kediaman Presiden Isaac Herzog di Tel Aviv, memprotes petisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang meminta pengampunan penuh atas tuduhan korupsi.

Protes pada Minggu (30/11/2025) malam itu terjadi beberapa jam setelah Netanyahu, 76 tahun, mengajukan permohonan pengampunan presiden dalam persidangan korupsi yang telah berlangsung lama. Permohonan tersebut diajukan Netanyahu tanpa mengakui kesalahan atau mengungkapkan penyesalan, memicu kemarahan warga Israel.

Para anggota parlemen oposisi, termasuk Naama Lazimi, bergabung dengan puluhan aktivis dalam protes di luar rumah pribadi Herzog, menuntut agar ia menolak permintaan tersebut.

Seorang pengunjuk rasa berpakaian seperti Netanyahu dengan baju tahanan oranye bergaya penjara, sementara yang lain berdiri di belakang tumpukan besar pisang dan sebuah plakat bertuliskan “pengampunan”.

 

      
