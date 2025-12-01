Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Istri Kapolri Hibur Anak-Anak Korban Banjir di Sumut

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |20:28 WIB
JAKARTA – Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan bantuan 'Polri untuk Masyarakat' kepada korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025). Juliati juga mendatangi korban di pengungsian.

Juliati datang langsung ke posko pengungsi di GOR Pandan, Tapanuli Tengah. Dia melihat kondisi ibu-ibu dan anak-anak yang mengungsi akibat banjir besar di Tapanuli Tengah.

Dia juga berinteraksi dengan pengungsi dan bersalaman bahkan memeluk ibu-ibu yang menjadi korban bencana.

Juliati juga sempat mendengarkan curahan hati dari para pengungsi seraya memberikan kata-kata penguatan dan penghiburan kepada mereka.

Namun tidak hanya itu, Juliati terlihat menghibur anak-anak di pengungsian tersebut. Juliati mengajak anak-anak bernyanyi dan memberikan hadiah untuk mereka.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyerahkan 8 truk bantuan untuk masyarakat korban bencana di Tapanuli Tengah. Bantuan Polri itu secara simbolik kepada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

Pemberian bantuan bantuan 'Polri untuk Masyarakat' sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar memaksimalkan pelayanan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumut.

 

Telusuri berita news lainnya
