INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Pastikan Bantuan Rumah Rusak Pascabencana, Warga Padang Pariaman Sorak: Alhamdulillah!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |20:14 WIB
Prabowo Pastikan Bantuan Rumah Rusak Pascabencana, Warga Padang Pariaman Sorak: Alhamdulillah!
Presiden Prabowo Subianto tinjau korban banjir di Padang Pariaman (Foto: Dok)
A
A
A

PADANG PARIAMAN — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana. Janji itu disampaikan langsung di hadapan masyarakat Padang Pariaman dan disambut sorakan penuh harap dari warga.

“Jembatan-jembatan sedang kita bentuk semua, inshaallah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak akan kita bantu,” ujar Prabowo di lokasi bencana, Senin (1/12/2025).

Mendengar itu, warga serempak berseru, “Alhamdulillah!”

Prabowo menjelaskan bahwa bantuan terus berdatangan dan kondisi cuaca mulai membaik. “Alhamdulillah cuaca membaik, alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai,” katanya.

Meski beberapa kabupaten masih belum bisa ditembus melalui jalur darat, Prabowo memastikan bantuan tetap dikirim lewat udara. “Beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helikopter, pesawat. Di Aceh pun demikian,” jelasnya.

Kepada keluarga korban, Prabowo menyampaikan duka mendalam. “Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan. Saya berdoa bapak-bapak ibu-ibu tegar,” ucapnya.

Ia menegaskan negara tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi masa sulit seorang diri. “Percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” kata Prabowo, disambut tepuk tangan warga.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
