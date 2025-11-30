Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Korban Banjir-Longsor di Sumut Bertambah: 217 Orang Meninggal, 209 Masih Hilang

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |20:33 WIB
Korban Banjir-Longsor di Sumut Bertambah: 217 Orang Meninggal, 209 Masih Hilang
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru terkait korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara (Sumut). 

Hingga Minggu (30/11/2025) sore, jumlah korban meninggal dunia tercatat meningkat menjadi 217 orang, sementara 209 lainnya masih dinyatakan hilang.

“Jadi korban jiwa untuk Sumatera Utara 217 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang,” ujar Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia.

Suharyanto menjelaskan, penambahan jumlah korban meninggal terjadi setelah tim gabungan pencarian dan pertolongan berhasil menemukan beberapa orang yang sebelumnya tercatat hilang. Di sisi lain, data orang hilang juga bertambah seiring adanya laporan baru dari masyarakat di wilayah terdampak.

“Untuk yang masih hilang ini bertambah karena ada laporan-laporan baru dari masyarakat,” tuturnya.

 

Topik Artikel :
BNPB banjir Banjir Sumatera
