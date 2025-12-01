Cek Padang Pariaman, Prabowo Pastikan Bantu Perbaikan Rumah hingga Jembatan!

PADANG PARIAMAN — Presiden RI Prabowo Subianto memastikan akan memperbaiki rumah warga, membangun jembatan yang rusak dan memperkuat akses bantuan melalui udara untuk warga terdampak bencana banjir dan longsor.

Hal tersebut dikatakannya saat mengunjungi warga terdampak bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Senin (1/12/2025).

“Jembatan sedang kita bentuk semua, insyaAllah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu. Jadi, di Sumut baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat tapi sudah bisa kita datangi dari udara dari helikopter, pesawat,” ujarnya.

Dalam kunjungannya di Padang Pariaman, Prabowo menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawanya kepada warga yang menjadi korban bencana. Ia memastikan pemerintah akan terus bersama rakyat dalam menghadapi masa-masa sulit.