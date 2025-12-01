Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cek Padang Pariaman, Prabowo Pastikan Bantu Perbaikan Rumah hingga Jembatan!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |20:27 WIB
Cek Padang Pariaman, Prabowo Pastikan Bantu Perbaikan Rumah hingga Jembatan!
Presiden Prabowo Subianto tinjau korban banjir di Padang Pariaman (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

PADANG PARIAMAN — Presiden RI Prabowo Subianto memastikan akan memperbaiki rumah warga, membangun jembatan yang rusak dan memperkuat akses bantuan melalui udara untuk warga terdampak bencana banjir dan longsor. 

Hal tersebut dikatakannya saat mengunjungi warga terdampak bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Senin (1/12/2025). 

“Jembatan sedang kita bentuk semua, insyaAllah kita akan perbaiki semuanya, rumah-rumah yang rusak akan kita bantu. Jadi, di Sumut baru habis itu kondisi beberapa kabupaten masih sulit beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat tapi sudah bisa kita datangi dari udara dari helikopter, pesawat,” ujarnya.

 

Dalam kunjungannya di Padang Pariaman, Prabowo menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawanya kepada warga yang menjadi korban bencana. Ia memastikan pemerintah akan terus bersama rakyat dalam menghadapi masa-masa sulit. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187148/teddy_indra_wijaya-V04z_large.jpg
Penanganan Bencana Sumatera, Seskab Teddy Tampil Menjawab Kebutuhan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187112/prabowo-GQxa_large.jpg
Prabowo: Perbaikan Sekolah dan Sarana Desa Terdampak Banjir di Aceh Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187099/prabowo_subianto-Mp2I_large.jpg
Prabowo Tinjau Pengungsi Banjir di Padang Pariaman: Rumah Rusak Akan Kita Bantu Perbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186969/menko_pmk_pratikno-Frxl_large.jpg
Menko PMK Sebut Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mulai Dirancang Pascabencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186960/menteri_koordinator_bidang_infrastruktur_dan_pembangunan_kewilayahan_ahy-pjPu_large.jpg
Banyak Jalur Darat Putus, AHY Pastikan Armada Udara Dioptimalkan Kirim Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186946/upaya_pencarian_korban_hilang_dan_pembukaan_akses_jalan_di_palembayan_agam_sumbar_dok_bpbd_agam-KiLn_large.jpg
Tanggap Darurat Bencana Sumatera, Pemerintah Mulai Rancang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement