Menko PMK Sebut Skenario Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mulai Dirancang Pascabencana Sumatera

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan kesiapsiagaan pemerintah dalam tanggap darurat penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

1. Mulai Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Secara bersamaan, Pratikno mengatakan pemerintah saat ini mulai merancang skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat bersamaan, kita juga mulai merancang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, penyiapan hunian sementara, serta penyiapan hunian tetap,” ujarnya, dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Pratikno mengatakan pemerintah menargetkan tanggap darurat bisa segera selesai, kemudian masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu yang juga secepat-cepatnya.

"Agar masyarakat segera pulih dan beraktivitas seperti biasa. Agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan,” ucapnya.

Pratikno mengakui pemerintah menemukan sejumlah masalah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan pemerintah akan terus berupaya mengerahkan kekuatan untuk membantu para korban terdampak.