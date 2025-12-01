Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Penanganan Bencana Sumatera, Seskab Teddy Tampil Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |20:01 WIB
Penanganan Bencana Sumatera, Seskab Teddy Tampil Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Seskab Teddy Indra Wijaya (Foto: Dok IMG)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjadi figur penting dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya, dalam memainkan perannya mengkoordinasikan kementerian dan lembaga.

Menurut Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, pemerintahan Prabowo memang memerlukan sosok seperti Teddy.  “Selain menjadi andalan Presiden Prabowo dalam mengkoordinasikan program dan kementerian/lembaga, Teddy juga mahir dalam melaksanakan fungsi kejubiran saat mewakili Presiden,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Iwan juga melihat pria berpangkat Letnan Kolonel itu memiliki retorika yang bagus. Ditambah dengan wawasan yang dimilkinya.  “Selain retorika dan artikulasinya yang bagus, Teddy juga memiliki wawasan yang selalu bisa dia sesuaikan dengan situasi dan kondisi,” katanya.

Ia pun mencontohkan,  dalam penanganan banjir di Aceh dan Sumatera. Teddy ikut turun tangan untuk mempercepat penanganan banjir yang menelan ratusan korban jiwa itu.

“Publik memang mendesak dan menaruh harapan yang tinggi pada pemerintah pusat. Tampilnya Teddy kemarin menjawab itu,” ujarnya.

Teddy sebelumnya menyampaikan ke publik terkait pengiriman bantuan dan 28 helikopter ke lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Helikopter gabungan dari berbagai instansi itu untuk menyalurkan bantuan dan evakuasi korban bencana.

“28 helikopter gabungan ini berasal dari TNI Angkatan Udara, Darat dan Laut, kepolisian, BNPB dan Basarnas yang dikerahkan pemerintah untuk melakukan distribusi bantuan dan juga evakuasi korban bencana,” kata Teddy, Minggu 30 November 2025.

