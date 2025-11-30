Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Banjir-Longsor Aceh: 96 Meninggal Dunia, 75 Masih Hilang

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |21:31 WIB
Update Korban Banjir-Longsor Aceh: 96 Meninggal Dunia, 75 Masih Hilang
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. 

Hingga Minggu (30/11/2025) malam, total 96 orang dilaporkan meninggal dunia dan 75 orang masih dinyatakan hilang.

“Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang,” ujar Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.

Ia menjelaskan, korban berasal dari 11 kabupaten/kota yang terdampak cukup berat. Secara keseluruhan, terdapat 18 kabupaten/kota di Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor tersebut.

“Meskipun 4 kabupaten/kota relatif ringan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186916//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-A7s8_large.jpg
Kapolri Tegaskan Personel dan Logistik Dikerahkan ke Lokasi Terisolir Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186914//ketua_umum_partai_golkar_bahlil_lahadalia-3VbW_large.jpeg
Bahlil Perintahkan Kader Golkar Bantu Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186907//kepala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-YK4b_large.jpg
Korban Banjir-Longsor di Sumut Bertambah: 217 Orang Meninggal, 209 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186897//seskab_letkol_teddy-yRD0_large.jpg
Seskab Teddy: 28 Helikopter Diterjunkan untuk Evakuasi dan Distribusi Bantuan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186884//kepala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-bdfO_large.jpg
Viral Warga Sibolga Jarah Minimarket, Ini Penjelasan Kepala BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186880//polri_airdrop_bantuan_ke_tiga_wilayah_terisolasi_di_tapanuli-QDsO_large.jpg
Akses Darat Terputus, Polri Airdrop Bantuan ke Tiga Wilayah Terisolasi di Tapanuli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement