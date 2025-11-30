Update Korban Banjir-Longsor Aceh: 96 Meninggal Dunia, 75 Masih Hilang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

Hingga Minggu (30/11/2025) malam, total 96 orang dilaporkan meninggal dunia dan 75 orang masih dinyatakan hilang.

“Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang,” ujar Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.

Ia menjelaskan, korban berasal dari 11 kabupaten/kota yang terdampak cukup berat. Secara keseluruhan, terdapat 18 kabupaten/kota di Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor tersebut.

“Meskipun 4 kabupaten/kota relatif ringan,” ujarnya.