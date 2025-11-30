Kapolri Tekankan Pentingnya Sinergi dengan Pers, Singgung Era Post Truth

BANTEN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergisitas dan kolaborasi Polri dan insan pers. Hal ini di antaranya sama-sama memerangi penyebaran informasi palsu atau hoaks yang merugikan masyarakat.

1. Perangi Hoax

"Kolaborasi dan sinergitas pers dengan stakeholder terkait dengan tetap menjaga independensi. Kita sedang menghadapi era di mana penggunaan teknologi, masyarakat bisa menjadi pembuat berita yang isinya perlu diverifikasi," kata Sigit usai menghadiri jalan santai Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Kick Off menuju Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Alun-Alun Kota Serang, Banten, Minggu (30/11/2025).

Sigit memastikan, kehadiran pers di ruang publik menjadi sangat penting untuk bisa memberikan informasi yang terpercaya. Media, kata Sigit, bisa menyampaikan kebenaran dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Kita memasuki era post truth belum tentu isinya benar, tapi dianggap kebenaran. Pers bisa memberikan masukan agar masyarakat dapat informasi yang benar," ujar Sigit.

Kapolri menegaskan, Polri terus berkomitmen untuk memberikan keamanan kepada seluruh awak media yang melaksanakan tugas. Sehingga semua wartawan dapat mendapatkan rasa aman ketika meliput berita.

Di sisi lain, Sigit tak lupa menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.