Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

MALANG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk berkontribusi dalam rangka mendukung program Pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan sekaligus menutup acara Tanwir ke-XXXIII IMM di UMM Dome, Malang, Jawa Timur (Jatim), Jumat (31/10/2025).

"Seluruh mahasiswa dan generasi muda bangsa untuk turut berkontribusi dalam mendukung seluruh kebijakan pemerintah," kata Sigit mengawali sambutannya.

Menurut Sigit, kegiatan ini merupakan bentuk dan wujud nyata dari terciptanya semangat kolaborasi antara pemuda, mahasiswa, Pemerintah dan seluruh stakeholder.

"Untuk terus saling mendukung saling bekerjasama, gotong royong untuk mendorong program pembangunan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi wujudkan Indonesia lebih baik dan tentunya dibutuhkan kerja sama seluruh pihak dan elemen bangsa," ujarnya.

Sigit menjelaskan, Polri dan elemen mahasiswa memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa, mewujudkan SDM unggul dan kompetitif serta pemberdayaan sektor UMKM.