Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 31 Oktober 2025 |20:05 WIB
Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Foto: Humas Polri
A
A
A

MALANG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk berkontribusi dalam rangka mendukung program Pemerintah Indonesia. Hal ini disampaikan Kapolri saat memberikan sambutan sekaligus menutup acara Tanwir ke-XXXIII IMM di UMM Dome, Malang, Jawa Timur (Jatim), Jumat (31/10/2025).

"Seluruh mahasiswa dan generasi muda bangsa untuk turut berkontribusi dalam mendukung seluruh kebijakan pemerintah," kata Sigit mengawali sambutannya.

Menurut Sigit, kegiatan ini merupakan bentuk dan wujud nyata dari terciptanya semangat kolaborasi antara pemuda, mahasiswa, Pemerintah dan seluruh stakeholder.

"Untuk terus saling mendukung saling bekerjasama, gotong royong untuk mendorong program pembangunan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi wujudkan Indonesia lebih baik dan tentunya dibutuhkan kerja sama seluruh pihak dan elemen bangsa," ujarnya.

Sigit menjelaskan, Polri dan elemen mahasiswa memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa, mewujudkan SDM unggul dan kompetitif serta pemberdayaan sektor UMKM.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172676/kapolri-01VD_large.jpg
Kapolri Tegaskan Tim Reformasi Polri Selaras dengan Komite Bentukan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166756/viral-Zrls_large.jpg
Tembak Perusuh Pakai Peluru Karet, Kapolri: Sudah Ada SOP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/337/3166511/kapolri_jenderal_listyo_sigit-aHzm_large.jpg
Didesak Mundur, Ini Respons Kapolri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164231/polri-M53w_large.jpg
Sambangi Ponpes Langitan dan Majma’al Bahroin, Kapolri: Amanat Presiden Jaga Kerukunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3164010/ahmad-376y_large.jpg
Kenangan Hangat Kapolri: Duet Tak Terlupakan Bersama Komjen Dofiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162727/kapolri-Ac9e_large.jpg
Kapolri Geram Mobil Polisi Dibakar saat Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement