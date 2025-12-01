Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Naik Helikopter TNI AU, Prabowo Tinjau Lokasi Banjir Bandang Tapanuli Tengah

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |11:47 WIB
Naik Helikopter TNI AU, Prabowo Tinjau Lokasi Banjir Bandang Tapanuli Tengah
Prabowo Tinjau Lokasi Banjir Bandang Tapanuli Tengah/Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan dampak banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra Utara, Senin (1/12/2025). Helikopter Caracal TNI AU yang membawa Presiden beserta rombongan mendarat di Helipad Lapangan GOR Pandan, setelah sebelumnya lepas landas dari Bandara Raja Sisingamangaraja XII.

Dari helipad, Presiden Prabowo langsung menuju area GOR Pandan yang menjadi pusat koordinasi penanganan bencana. Di lokasi tersebut, Presiden meninjau dapur umum dan memastikan kebutuhan logistik masyarakat terdistribusi dengan baik.

Prabowo juga meninjau posko kesehatan dan posko pengungsian yang saat ini menampung warga dari sejumlah kecamatan terdampak banjir.

Prabowo berinteraksi dengan warga terdampak terkait kondisi keluarga dan rumah saat banjir terjadi. Kepada Presiden, warga pun menceritakan kondisi yang terjadi saat air sungai mulai naik hingga menerjang wilayah mereka.

Dalam peninjauan ini, Prabowo memastikan bahwa langkah darurat telah dilakukan dengan baik dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat terdampak.

 

