HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertemu Menteri Maruarar, Bahas Groundbreaking 141 Ribu Rumah Subsidi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |07:59 WIB
Prabowo Bertemu Menteri Maruarar, Bahas Groundbreaking 141 Ribu Rumah Subsidi
Presiden Prabowo Subianto bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait (Foto: Ist)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto rapat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di kediaman pribadinya di Hambalang pada Kamis (29/1/2026).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerangkan Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri PKP terkait proses pembukaan lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, untuk pembangunan rumah susun bersubsidi.

“Selain itu, Presiden Prabowo juga mendapatkan laporan mengenai rampungnya rencana groundbreaking pembangunan 141.000 unit rumah bersubsidi yang akan tersebar di tiga kawasan berdekatan,” kata Teddy, Jumat (30/1/2026).

Menurut Teddy, lokasi pembangunan rumah bersubsidi tersebut berdekatan dengan sekolah, rumah sakit, kawasan perkantoran dan pabrik, serta jalan-jalan utama.

"Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80 ribu tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian," ujar dia.

