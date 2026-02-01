Istana: Presiden Prabowo Bertemu dengan Tokoh Nasional, Tidak Ada Oposisi!

JAKARTA - Menteri Sekretaris (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat (30/1/2026) malam. Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.

Awalnya, awak media menanyakan kepada Prasetyo terkait informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo bertemu dengan tokoh oposisi. Prasetyo pun meluruskan narasi tersebut, dia menegaskan yang ditemui Presiden Prabowo merupakan tokoh masyarakat dalam rangka berdialog terkait program-program pemerintah.

“Ndak, ndak ada yang oposisi,” tegas Prasetyo kepada awak media di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam.

Prasetyo menegaskan, bahwa Presiden Prabowo terbuka untuk berdialog dengan semua tokoh termasuk menerima masukan untuk masa depan Indonesia. Presiden Prabowo, katanya, juga membeberkan program prioritas pemerintah yang dijalankan untuk kepentingan rakyat.

“Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan, kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam satu tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, orientasi untuk kepentingan bangsa dan negara gitu,” tegasnya.

Prasetyo menambahkan, sejumlah tokoh nasional yang bertemu dengan Presiden Prabowo diantaranya Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro hingga mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) Susno Duadji.