Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istana: Presiden Prabowo Bertemu dengan Tokoh Nasional, Tidak Ada Oposisi!

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |00:02 WIB
Istana: Presiden Prabowo Bertemu dengan Tokoh Nasional, Tidak Ada Oposisi!
Istana: Presiden Prabowo Bertemu dengan Tokoh Nasional, Tidak Ada Oposisi!
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sekretaris (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat (30/1/2026) malam. Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan.

Awalnya, awak media menanyakan kepada Prasetyo terkait informasi yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo bertemu dengan tokoh oposisi. Prasetyo pun meluruskan narasi tersebut, dia menegaskan yang ditemui Presiden Prabowo merupakan tokoh masyarakat dalam rangka berdialog terkait program-program pemerintah.

“Ndak, ndak ada yang oposisi,” tegas Prasetyo kepada awak media di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam.

Prasetyo menegaskan, bahwa Presiden Prabowo terbuka untuk berdialog dengan semua tokoh termasuk menerima masukan untuk masa depan Indonesia. Presiden Prabowo, katanya, juga membeberkan program prioritas pemerintah yang dijalankan untuk kepentingan rakyat.

“Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan, kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam satu tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, orientasi untuk kepentingan bangsa dan negara gitu,” tegasnya.

Prasetyo menambahkan, sejumlah tokoh nasional yang bertemu dengan Presiden Prabowo diantaranya Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro hingga mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) Susno Duadji.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198938/susno_duadji-vcCF_large.jpg
Susno Duadji Bongkar Isi Pertemuan 4,5 Jam dengan Prabowo, Ada Bahas Board of Peace
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/337/3198936/prabowo-wUTt_large.jpg
Besok, Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198780/prabowo-dSpL_large.jpg
Prabowo dan Tokoh Oposisi Bahas Kondisi Negara hingga Isu Kebocoran Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/337/3198756/prabowo-Woid_large.jpg
Prabowo Bertemu Sejumlah Tokoh Oposisi Jumat Malam, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198430/prabowo_bertemu_menteri_pkp-EAW1_large.jpg
Prabowo Bertemu Menteri Maruarar, Bahas Groundbreaking 141 Ribu Rumah Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197803/prabowo-U3Os_large.jpg
Jejak Diplomasi Prabowo Gelorakan Kedaulatan Palestina, dari Menhan hingga Presiden
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement