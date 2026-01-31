Tokoh Oposisi yang Bertemu Prabowo Jumat Malam, dari Siti Zuhro hingga Susno Duadji

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat (30/1/2026) malam.

Prasetyo mengatakan, sejumlah tokoh nasional yang bertemu dengan Presiden Prabowo diantaranya Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro hingga mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) Susno Duadji.

“Di antaranya ada Profesor Siti Zuhro, ada diskusi mengenai masalah kepemiluan, kemudian ada Pak Susno, diskusi masalah penegakan hukum, macem-macem di situ. Ada beberapa banyak,” kata Prasetyo kepada awak media di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Dia memastikan, Prabowo terbuka untuk berdialog dengan semua tokoh termasuk menerima masukan untuk masa depan Indonesia. Prabowo, katanya, juga membeberkan program prioritas pemerintah yang dijalankan untuk kepentingan rakyat.

“Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan, kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam satu tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu,” tegasnya.

Prasetyo pun mengungkapkan bahwa pertemuan itu dilaksanakan di kediaman pribadi presiden Prabowo di Jl. Kertanegara IV, Jakarta Selatan. “Iya (Kertanegara IV),” katanya.