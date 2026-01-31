Advertisement
NASIONAL

Prabowo dan Tokoh Oposisi Bahas Kondisi Negara hingga Isu Kebocoran Anggaran

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |19:59 WIB
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin membeberkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh nasional yang selama ini dikenal berada di barisan oposisi.

Hal itu diungkapkan Sjafrie saat memberikan materi dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026).

“Tadi malam Bapak Presiden bertemu dengan beberapa tokoh nasional yang, tanda kutip, disebut sebagai oposisi,” kata Sjafrie.

Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie mengatakan bahwa Presiden Prabowo dengan para tokoh oposisi membahas mengenai kondisi negara, regulasi, hingga isu kebocoran anggaran negara yang cukup masif.

“Banyak hal yang membuat negara tidak diuntungkan, mulai dari swasta yang enggan mengikuti regulasi demi keuntungan pribadi, sampai dugaan kebocoran anggaran negara,” kata Sjafrie.

“Saya menerima laporan kurang lebih Rp 5.777 triliun dari bank Himbara yang disalurkan ke korporasi, sedangkan APBN kita sekitar Rp 300 sekian triliun. Ke mana kebocoran anggaran itu?” tambahnya.

 

