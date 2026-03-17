Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo terkait peningkatan akses masyarakat, khususnya bagi pelajar di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa sebanyak 27 jembatan telah rampung dan siap digunakan, sementara 83 lainnya masih dalam tahap pembangunan. Secara keseluruhan, jumlah jembatan yang dibangun di wilayah Riau mencapai 110 unit.

“Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden yang menekankan pentingnya kepedulian terhadap anak-anak sekolah yang masih mengalami kesulitan akses, seperti harus menyeberangi sungai atau menempuh jarak lebih jauh,” ujar Sigit saat menghadiri peresmian 27 jembatan dan groundbreaking 83 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Selasa (17/3/2026).

Sigit menjelaskan, program ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas masyarakat, terutama dalam mendukung akses pendidikan. Dengan adanya jembatan, jarak tempuh menjadi lebih singkat dan aman.

Tak hanya itu, pembangunan jembatan juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Akses yang lebih mudah dinilai dapat menekan biaya logistik dan memperlancar distribusi barang.