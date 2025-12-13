Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Balita Digendong Prabowo di Takengon, Momen Penuh Haru Diunggah sang Ibu di Medsos

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |11:12 WIB
Balita Digendong Prabowo di Takengon, Momen Penuh Haru Diunggah sang Ibu di Medsos
Momen Presiden Prabowo Subianto gendong balita di Takengon, Aceh (Foto: Instagram)
A
A
A

TAKENGON — Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke wilayah Takengon, Aceh, menyisakan momen haru yang menyentuh hati warga. Usai meninjau langsung posko pengungsian, Prabowo menyempatkan diri menyapa sekaligus berpamitan kepada masyarakat. 

Prabowo melambaikan tangan sambil berdiri di atap terbuka (rooftop) kendaraan kepresidenan, Jumat 12 Desember 2025. Di tengah kerumunan warga yang antusias, perhatian Prabowo tertuju pada seorang balita yang digendong ibunya. 

Sang ibu tampak begitu bersemangat berharap anaknya dapat bertemu langsung dengan Prabowo. Harapan itu pun terwujud.

Prabowo kemudian menggendong balita tersebut, yang diketahui bernama Zayn, sembari memberikan kecupan lembut di kepala sang anak. Wajah Prabowo terlihat hangat saat mendekatkan pipinya ke Zayn.

Momen sederhana namun penuh kehangatan itu sontak mengundang rasa haru, baik bagi orangtua Zayn maupun warga sekitar yang menyaksikan langsung.

Orangtua Zayn nampak bangga atas kesempatan langka tersebut. Momen putra kecilnya digendong langsung oleh Presiden Republik Indonesia akan menjadi kenangan tak terlupakan.

Sebagai bentuk rasa syukur dan kenang-kenangan, sang ibu mengabadikan momen tersebut dan membagikannya melalui unggahan di media sosial Instagram @zayn.oase.

