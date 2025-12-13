Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tegur Paspampres saat Warga Mau Foto di Aceh Tamiang: Jangan Didorong!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |07:48 WIB
Prabowo Tegur Paspampres saat Warga Mau Foto di Aceh Tamiang: Jangan Didorong!
Presiden Prabowo Subianto tegur Paspampres saat warga mau foto di Aceh Tamiang (Foto: Tangkapan layar/Binti M)
ACEH TAMIANG – Presiden Prabowo Subianto mengunjungi pengungsi bencana di Aceh Tamiang. Di tengah antusiasme warga menyambut Prabowo, terekam momen mantan Danjen Kopassus itu menegur Paspampres di posko pengungsian.

Momen tersebut terjadi ketika Prabowo mendatangi salah satu posko dan menyempatkan diri menjenguk seorang warga laki-laki yang terbaring di tempat tidur posko kesehatan. Presiden mendekat, menyapa, dan berinteraksi dengan warga tersebut.

Saat berada di lokasi, Prabowo menoleh ke arah kiri dari tempat ia berdiri. Ia melihat sejumlah warga yang saling berdesakan karena ingin mengabadikan momen dan mendekat untuk berfoto bersama.

“Jangan didorong, dia mau foto lho,” ujar Prabowo kepada Paspampres yang berjaga.

Ucapan tersebut membuat suasana di posko menjadi lebih cair. Warga pun perlahan menata kembali barisan, sehingga momen foto dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

Kunjungan lanjutan Prabowo ke Aceh Tamiang dilakukan untuk melihat langsung kondisi warga terdampak bencana serta memastikan penyaluran bantuan berjalan dengan baik. Di setiap kesempatan, Prabowo juga menyempatkan diri menyapa dan bercengkerama dengan warga, sekaligus memberikan semangat di tengah proses pemulihan pascabencana.

Setelah menyelesaikan kunjungannya di Aceh Tamiang, Presiden Prabowo melanjutkan agenda peninjauan ke Posko Pengungsian Masjid Besar Al Abrar, Takengon, serta Posko Pengungsian SMP 2 Wih Pesam, Bener Meriah.

(Arief Setyadi )

      
