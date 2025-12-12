Prabowo ke Pengungsi Bencana Aceh Tamiang: Saya Datang Sesuai Janji

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja meninjau wilayah terdampak bencana pada Jumat (12/12/2025) dengan mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Helikopter yang membawa Kepala Negara tiba di Lapangan Sepak Bola Bima Patra Bukit Rata, Kabupaten Aceh Tamiang, usai lepas landas dari Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan.

Dari helipad, Presiden beserta rombongan langsung menuju posko pengungsian di Jembatan Aceh Tamiang. Di sepanjang perjalanan, terlihat jelas jejak bencana yang menyisakan kerusakan di sejumlah titik, termasuk masih adanya endapan lumpur di badan jalan dan pepohonan yang mengering akibat terjangan banjir bandang.

“Saya datang sesuai janji saya, waktu itu Tamiang masih terputus ya. Terputus. Kapan sudah tembus? Berapa hari lalu? Seminggu lalu ya. Saya janji mau nengok beliau,” ucap Presiden.

Setibanya di posko pengungsian, Presiden Prabowo disambut antusias oleh anak-anak yang bernyanyi, “Selamat datang, Bapak.” Setelah itu, Presiden Prabowo menuju posko kesehatan yang tengah memberikan layanan medis kepada warga terdampak.

Kepada warga yang sedang berobat, Presiden menanyakan keluhan yang dirasakan dan mendoakan agar mereka segera sehat. Tidak hanya itu, Kepala Negara juga berdialog dengan para tenaga kesehatan yang sedang bertugas.