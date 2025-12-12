Segenggam Harapan Warga Aceh Tamiang Menanti Rumah Layak Pascabanjir Usai Ditengok Prabowo

ACEH TAMIANG — Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung ke Aceh Tamiang. Kehadirannya memberikan optimisme tersendiri bagi para warga terdampak banjir bandang.

Sofia Laura, warga Desa Sukajadi, mengaku terharu dan berharap kehadiran Presiden dapat mempercepat realisasi bantuan hunian layak.

“Sangat terharu. Mudah-mudahan dengan datang Bapak Presiden, Pak Prabowo, secepat mungkin kami sudah bisa menempati rumah layak pakai,” ujar Sofia saat ditemui di pengungsian, Jumat (12/12/2025).

Menjelang bulan suci Ramadan, Sofia menyampaikan harapannya agar para pengungsi segera mendapatkan bantuan rumah layak untuk kembali menjalani kehidupan dengan aman dan tenang.

“Kami di sini memohon kepada Bapak Presiden yang terhormat. Beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami sangat mengharapkan bantuan rumah,” katanya.

Sofia menegaskan warga tidak mengharapkan hunian mewah, melainkan tempat tinggal yang layak serta aman untuk ditempati. Selain itu, ketersediaan sarana air bersih juga menjadi kebutuhan mendesak bagi warga di pengungsian.

“Bukan yang mesti mewah, tapi yang layak untuk mereka tempati dan sarana air bersih,” ujarnya.