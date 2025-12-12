Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Presiden Prabowo Cek Tumpukan Kayu yang Terbawa Banjir di Aceh Tamiang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |21:58 WIB
Momen Presiden Prabowo Cek Tumpukan Kayu yang Terbawa Banjir di Aceh Tamiang
Momen Presiden Prabowo Cek Tumpukan Kayu yang Terbawa Banjir di Aceh Tamiang (tangkapan layar)
A
A
A

ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto melihat langsung tumpukan kayu yang terbawa banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12/2025). Prabowo tampak didampingi Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, saat berjalan ke sebuah jembatan dan mengecek tumpukan kayu itu.

1. Prabowo Cek Tumpukan Kayu

Prabowo sempat berhenti sejenak untuk melihat dengan serius hamparan tumpukan kayu tersebut. Awan terlihat kelabu. Di samping Prabowo, Armia berdiri menemani. 

Keduanya berbincang dan beberapa kali Prabowo meminta penjelasan mengenai apa yang dia lihat. Armia dengan sigap menjelaskan.

Momen itu terjadi saat Prabowo memastikan penanganan bencana di Aceh Tamiang. Sebelum ke sana, Prabowo sempat berbincang dengan warga di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang. 

Salah satu topik dalam perbincangan itu adalah Prabowo mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Ia menyoroti praktik penebangan pohon yang tidak terkendali sebagai salah satu faktor yang harus diawasi lebih ketat oleh pemerintah daerah.

“Kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemda semua lebih waspada, lebih awasi,” kata Prabowo.

 

