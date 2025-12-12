Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Posko Pengungsian di Bener Meriah, Prabowo : Jangan Khawatir, Bapak Ibu Tidak Sendiri

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |18:32 WIB
Kunjungi Posko Pengungsian di Bener Meriah, Prabowo : Jangan Khawatir, Bapak Ibu Tidak Sendiri
Kunjungi Posko Pengungsian di Bener Meriah, Prabowo : Jangan Khawatir, Bapak Ibu Tidak Sendiri (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian peninjauan wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh dengan mengunjungi posko pengungsian di SMPN 2 Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Jumat (12/12/2025). Sejak awal tiba, kedatangan Presiden disambut meriah oleh warga terdampak di posko pengungsian.

Para warga menyambut Presiden dengan penuh haru. “Terima kasih Bapak,” kata mereka. 

Hal ini merupakan ungkapan rasa syukur atas kehadiran Kepala Negara di posko yang menampung 1.161 pengungsi. 

Di SMPN 2 Wih Pesam, Presiden Prabowo menyapa satu per satu para warga terdampak banjir bandang yang tengah berlindung di posko pengungsian. Anak-anak tampak bersemangat dan langsung mengerubungi Presiden, tidak ingin melewatkan kesempatan untuk bertemu dan berjabat tangan dengan Presiden.

“Kami ingin hanya datang untuk melihat keadaan sebenarnya, melihat keadaan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dan melihat apa yang kami bisa lebih cepat lagi mengirim bantuan,” ucapnya. 

Dalam sambutannya, Presiden kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra. Presiden menyampaikan seluruh rencana penanganan telah disiapkan.

“Kami sudah siapkan rencana, semua jembatan akan kita perbaiki, jalan-jalan longsor akan kita tembus, listrik akan kita hidupkan semuanya. Dan kalau masih ada kekurangan kita akan segera atasi bersama. Kita sudah kerahkan puluhan helikopter, puluhan pesawat, ya kita akan atasi ini bersama,” kata Presiden. 

 

