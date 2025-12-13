Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Cek Kondisi Warga di Takengon, Pantau Percepatan Pemulihan Pascabencana

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |09:15 WIB
Prabowo Cek Kondisi Warga di Takengon, Pantau Percepatan Pemulihan Pascabencana
Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi korban banjir di Aceh (Foto: Dok)
A
A
A

TAKENGON – Presiden Prabowo Subianto kembali melanjutkan tinjauannya ke lokasi terdampak bencana di Aceh. Kali ini Prabowo meninjau langsung kondisi warga terdampak bencana di Takengon, Aceh Tengah. 

Dalam kunjungannya pada Jumat 12 Desember 2025, Prabowo memastikan proses percepatan pemulihan berlangsung maksimal dan kebutuhan warga dapat segera terpenuhi. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda pemerintah untuk mengevaluasi situasi di sejumlah wilayah yang baru saja dilanda bencana alam.

Dalam dialognya dengan masyarakat, Prabowo menyampaikan empati sekaligus komitmen pemerintah untuk hadir sepenuhnya membantu percepatan pemulihan. 

"Anak-anakku, ibu-ibu, semuanya, saya datang ke sini hari ini untuk bertemu, melihat keadaan, dan mengecek langsung dari Pak Bupati, Wakil Bupati, serta tokoh masyarakat tentang bagaimana kita bisa mempercepat pemulihan keadaan," ujar Prabowo di hadapan warga Takengon, Jumat.

Presiden menegaskan kondisi di lapangan memang tidak mudah, namun pemerintah tidak akan tinggal diam. "Memang keadaannya cukup sulit dan memprihatinkan, tapi percaya lah bahwa saudara-saudara tidak sendiri. Kami semua bertekad untuk bekerja keras membantu meringankan kesulitan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya," tambahnya.

