Update Korban Bencana Sumatera, 995 Orang Meninggal dan 226 Hilang

JAKARTA - Jumlah korban meninggal dunia dalam bencana yang melanda 3 provinsi Sumatera bertambah menjadi 995 orang, berdasarkan data terbaru pada Jumat (12/12/2025). Jumlah tersebut bertambah 5 dibandingkan data sebelumnya.

1. 995 Orang Meninggal

"Pada Jumat, 12 Desember 2025, jumlah total korban meninggal dunia di tiga provinsi ini bertambah 5, dari 990 jiwa kemarin, 11 Desember, saat ini rekapitulasi kami menunjukkan angka 995 jiwa total meninggal dunia di 3 provinsi," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Menurutnya, saat ini di 3 kecamatan telah diverifikasi dan disinkronisasi ulang data warga terdampak, by name dan by address sehingga jumlah data korban kemungkinan bakal berkurang. Pasalnya, dari jenazah yang ditemukan usai bencana terjadi, ada yang telah meninggal dunia sebelum bencana.

"Cakupan luas daerah terdampak itu sangat besar dan di beberapa tempat berdampak itu di area pemakaman, di area pengkuburan. Kami menerima informasi dari 3 kabupaten ada jumlah jasad yang sebelumnya dihitung sebagai jasad yang ditemukan pasca bencana ketika dikonfirmasi menurut catatan sipil, by name, by address yang saat ini dilakukan oleh kecamatan, ini merupakan nama yang sudah meninggal sebelum terjadinya bencana," tuturnya.

2. 226 Hilang

Dia menerangkan, dari data korban hilang yang sebelumnya ada sebanyak 222 nama saat ini bertambah menjadi 226 nama korban hilang. Jumlah korban hilang itu bertambah dari kawasan Aceh.

Sementara warga yang mengungsi saat ini jumlahnya tidak bertambah ataupun berkurang dibandingkan hari sebelumnya.

"Pengungsi ini tidak berubah, sebanyak 884.889 jiwa. Ini yang terus kita dorong logistik dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya," katanya.



(Erha Aprili Ramadhoni)