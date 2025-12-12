Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Korban Bencana Sumatera, 995 Orang Meninggal dan 226 Hilang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |20:26 WIB
Update Korban Bencana Sumatera, 995 Orang Meninggal dan 226 Hilang
Update Korban Bencana Sumatera, 995 Orang Meninggal dan 226 Hilang (Ilustrasi/Dok BPBD Agam)
A
A
A

JAKARTA - Jumlah korban meninggal dunia dalam bencana yang melanda 3 provinsi Sumatera bertambah menjadi 995 orang, berdasarkan data terbaru pada Jumat (12/12/2025). Jumlah tersebut bertambah 5 dibandingkan data sebelumnya. 

1. 995 Orang Meninggal

"Pada Jumat, 12 Desember 2025, jumlah total korban meninggal dunia di tiga provinsi ini bertambah 5, dari 990 jiwa kemarin, 11 Desember, saat ini rekapitulasi kami menunjukkan angka 995 jiwa total meninggal dunia di 3 provinsi," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. 

Menurutnya, saat ini di 3 kecamatan telah diverifikasi dan disinkronisasi ulang data warga terdampak, by name dan by address sehingga jumlah data korban kemungkinan bakal berkurang. Pasalnya, dari jenazah yang ditemukan usai bencana terjadi, ada yang telah meninggal dunia sebelum bencana.

"Cakupan luas daerah terdampak itu sangat besar dan di beberapa tempat berdampak itu di area pemakaman, di area pengkuburan. Kami menerima informasi dari 3 kabupaten ada jumlah jasad yang sebelumnya dihitung sebagai jasad yang ditemukan pasca bencana ketika dikonfirmasi menurut catatan sipil, by name, by address yang saat ini dilakukan oleh kecamatan, ini merupakan nama yang sudah meninggal sebelum terjadinya bencana," tuturnya.

2. 226 Hilang

Dia menerangkan, dari data korban hilang yang sebelumnya ada sebanyak 222 nama saat ini bertambah menjadi 226 nama korban hilang. Jumlah korban hilang itu bertambah dari kawasan Aceh.

Sementara warga yang mengungsi saat ini jumlahnya tidak bertambah ataupun berkurang dibandingkan hari sebelumnya.

"Pengungsi ini tidak berubah, sebanyak 884.889 jiwa. Ini yang terus kita dorong logistik dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya," katanya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/340/3189514/pengungsi_aceh_tamiang-sbNz_large.jpg
Warga Aceh Tamiang: Akses Terputus Sempat Hambat Bantuan, Kini Kondisi Membaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/340/3189491/bencana_sumatera-JNaT_large.jpg
Bantuan Korban Bencana Sumatera Terus Mengalir dari Daerah, Capai Miliaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189308/bnpb-y51a_large.jpg
Bencana Sumatera, Korban Ditemukan Tewas Bertambah Jadi 990
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189283/banjir-IUMZ_large.jpg
Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189267/polri-DuNv_large.jpg
Tinjau Pengungsian di Aceh Tengah, Kapolri Dorong Perbaikan Akses hingga Distribusi Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189157/kapolri_tinjau_posko_pengungsian_bencana_alam_di_aceh_tamiang-lhGJ_large.jpg
Kapolri Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan ke Korban Bencana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement