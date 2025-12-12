Bantuan Korban Bencana Sumatera Terus Mengalir dari Daerah, Capai Miliaran!

JAKARTA - Bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mengalir. Bahkan, bantuan juga dikirim dari daerah lain yang tidak terdampak.

Bantuan senilai Rp9.145.223.600 untuk mendukung pemulihan korban bencana alam di tiga provinsi itu dikirim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

“Ini adalah bukti bahwa Kalimantan Tengah hadir untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita di Sumatera,” ujar Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/12/2025).

Dengan adanya gotong royong dan rasa persaudaraan sesama anak bangsa, pihaknya berharap bisa sedikit meringankan warga terdampak bencana sekaligus membantu pemulihannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung mengungkapkan, bantuan pertama merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah Rp3.900.000.000. Kemudian, donasi dari ASN/Tekon dan siswa SMA/SMK Pemprov Kalteng Rp745.702.000.