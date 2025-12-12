Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bantuan Korban Bencana Sumatera Terus Mengalir dari Daerah, Capai Miliaran!

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |17:39 WIB
Bantuan Korban Bencana Sumatera Terus Mengalir dari Daerah, Capai Miliaran!
Bantuan untuk korban bencana Sumatera (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus mengalir. Bahkan, bantuan juga dikirim dari daerah lain yang tidak terdampak.

Bantuan senilai Rp9.145.223.600 untuk mendukung pemulihan korban bencana alam di tiga provinsi itu dikirim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

“Ini adalah bukti bahwa Kalimantan Tengah hadir untuk meringankan beban penderitaan saudara-saudara kita di Sumatera,” ujar Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/12/2025).

Dengan adanya gotong royong dan rasa persaudaraan sesama anak bangsa, pihaknya berharap bisa sedikit meringankan warga terdampak bencana sekaligus membantu pemulihannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung mengungkapkan, bantuan pertama merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah Rp3.900.000.000. Kemudian, donasi dari ASN/Tekon dan siswa SMA/SMK Pemprov Kalteng Rp745.702.000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189308/bnpb-y51a_large.jpg
Bencana Sumatera, Korban Ditemukan Tewas Bertambah Jadi 990
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189283/banjir-IUMZ_large.jpg
Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189267/polri-DuNv_large.jpg
Tinjau Pengungsian di Aceh Tengah, Kapolri Dorong Perbaikan Akses hingga Distribusi Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189157/kapolri_tinjau_posko_pengungsian_bencana_alam_di_aceh_tamiang-lhGJ_large.jpg
Kapolri Tinjau Posko Pengungsian di Aceh Tamiang, Salurkan Bantuan ke Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3189060/kemenhut-GaBQ_large.jpg
Kemenhut-Polda Lampung Bongkar Kronologi Gelondongan Kayu Terdampar, Berawal dari Kapal Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3188985/seskab_teddy-84Hq_large.jpg
Seskab Teddy Sebut Pemerintah Serius Tangani Bencana Sumatera, Pengamat: Momentum Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement