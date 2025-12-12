Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Teleponan dengan Pangeran MBS, Bahas Kampung Haji hingga Bencana Sumatera

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |03:02 WIB
Prabowo Teleponan dengan Pangeran MBS, Bahas Kampung Haji hingga Bencana Sumatera
Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran MBS (Foto: Instagram Setkab)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS). Sejumlah hal dibahas, termasuk pembangunan kampung haji RI di Makkah.

Hal itu disampaikan melalui akun Sekretariat Kabinet yang dilihat Kamis (11/12/2025). 

Dalam sambungan telepon itu, Pangeran MBS menyampaikan ucapan belasungkawa atas bencana yang terjadi di Sumatera, khususnya kepada warga yang terdampak bencana.

“Pertama, Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyampaikan dukungan penuh serta ucapan belasungkawa kepada Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada warga yang terdampak bencana,” tulis Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

“Indonesia adalah negara besar serta pemimpinnya adalah Presiden yang kuat dalam menghadap kondisi apa pun,” sambungnya.

Selanjutnya, Prabowo dan Pangeran MBS turut membahas kelanjutan mengenai rencana pembangunan perkampungan haji.
"Yang meliputi penentuan lokasi, proses pembangunan, serta fasilitas yang akan disiapkan, yang nantinya diperuntukkan bagi jamaah haji asal Indonesia," ujar Teddy.

(Arief Setyadi )

      
