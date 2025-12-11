Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera, Korban Ditemukan Tewas Bertambah Jadi 990

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |20:41 WIB
Bencana Sumatera, Korban Ditemukan Tewas Bertambah Jadi 990
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan pencarian korban bencana di tiga provinsi meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan. Saat ini, total 990 korban ditemukan meninggal dunia.

"Pertama, rekapitulasi umum hasil pencarian dan pertolongan serta update jumlah pengungsi di tiga provinsi. Jumlah korban ditemukan hari ini sebanyak 21 jasad, Innalillahiwainnailaihirojiun. Sehingga, jumlah total korban meninggal ini dari 969 jiwa per kemarin 10 Desember menjadi 990 jiwa pada Kamis (11/12)," ujarnya secara daring, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, situasi dan penanganan bencana banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut mengalami pemutakhiran data, baik korban meninggal dunia maupun hilang. Korban meninggal dunia sebanyak 990 jiwa, sedangkan korban hilang tercatat ada 222.

"Korban hilang dari 252 daftar nama pada hari kemarin menjadi 222 nama, artinya berkurang 30 nama setelah kita rekapitulasi kembali bersama kabupaten/kota," tuturnya.

Ia menerangkan, dari jumlah korban meninggal dunia sebanyak 990 jiwa pada Kamis 11 Desember 2025, yakni 21 korban di antaranya ditemukan pada hari yang sama. Paling banyak korban jiwa ditemukan di Provinsi Aceh sebanyak 16 jiwa, lalu tiga jiwa di Sumatera Utara, dan dua jiwa di Sumatera Barat.

Dia menambahkan, 21 jiwa yang baru ditemukan itu saat ini tengah dilakukan proses identifikasi. Sementara itu, jumlah pengungsi di tiga provinsi tersebut tercatat 884.889 jiwa.

"Jumlah pengungsi dari 894.501 jiwa per kemarin 10 Desember menjadi 884.889 jiwa, artinya berkurang sebanyak 9.612 jiwa," katanya.

(Arief Setyadi )

      
