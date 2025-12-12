Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Progres Pembangunan Jembatan Bailey di Lokasi Bencana Sumatera, Ada yang Sudah Rampung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |23:45 WIB
Progres Pembangunan Jembatan Bailey di Lokasi Bencana Sumatera, Ada yang Sudah Rampung
Progres Pembangunan Jembatan Bailey di Lokasi Bencana Sumatera, Ada yang Sudah Rampung (Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA -Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan update soal pembangunan jembatan bailey di Aceh hingga Sumatera pada Jumat (12/12/2025) ini. Progres pembangunan jembatan di wilayah bencana tersebut tersebut sudah sangat baik.

"Proses pembangunan Jembatan Bailey sangat signifikan. Ada 4 titik yang menjadi prioritas dan atensi dari Bapak Presiden pada kunjungan minggu lalu," ujarnya pda wartawan, Jumat (12/12/2025).

Di Aceh, kata dia, jembatan teupin reudeup yang menghubungkan Bireuen dan Lhokseumawe yang sebelumnya progresnya 77 persen, saat ini sudah 89 persen. Tinggal 10 persen atau proses finishing yang nantinya bisa segera digunakan.

"Lalu, Jembatan Tebing Manik yang menghubungkan Bireuen ke Takengon. Sebelumnya kita laporkan kemarin 85 persen, hari ini dilaporkan oleh Kodam Iskandar Muda itu 88 persen," tuturnya.

Lalu, ia menjelaskan, Jembatan Kutablang yang menghubungkan jalan utama Bireuen-Lhokseumawe, kemarin dilaporkan 17,5 persen, hari ini sudah mencapai 28 persen. Lalu, Jembatan Cirata yang hingga saat ini masih dalam awal proses perbaikan.

