Prabowo Gelar Ratas Nataru di Sela Meninjau Bencana Sumatera

LANGKAT – Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan jajaran menteri Kabinet Merah Putih terkait persiapan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di sela-sela kunjungan dan penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera.

Diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya telah mengunjungi para pengungsi serta memastikan penanganan bencana berjalan maksimal di wilayah Aceh pada Jumat 12 Desember 2025 kemarin. Hari ini, Sabtu (13/12/2025), Presiden Prabowo melanjutkan agenda untuk meninjau pengungsian di Langkat, Sumatera Utara (Sumut).

“Tadi pagi juga beliau memanfaatkan waktu, karena memang banyak menteri yang ikut hadir mendampingi beliau. Jadi sekaligus, selain beliau ingin memastikan penanganan bencana ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya, beliau juga kemudian mengadakan rapat untuk persiapan Nataru,” kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesiapan berbagai fasilitas umum menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Ia mengingatkan bahwa saat ini telah memasuki pekan kedua menjelang Nataru sehingga seluruh jajaran pemerintah diminta meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, juga meminta agar ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia dipastikan aman, termasuk kesiapan jaringan telekomunikasi dan komunikasi agar tetap lancar selama periode libur panjang.