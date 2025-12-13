Pengungsi di Langkat Kekurangan Air Bersih, Prabowo: Segera Kita Atasi

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah segera mengatasi berbagai kekurangan yang dialami warga terdampak bencana banjir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Khususnya terkait kebutuhan air bersih serta perbaikan tanggul.

“Saya datang melihat keadaan. Nanti kekurangan-kekurangan yang sudah dilaporkan kepada saya akan segera kita atasi,” kata Prabowo saat mengunjungi posko pengungsian di MAN 1 Langkat, Sabtu (13/12/2025).

Presiden Prabowo mengaku mendapatkan laporan dari Gubernur Sumut Bobby Nasution bahwa salah satu masalah utama yang dikeluhkan warga saat ini adalah kekurangan air bersih dan air minum. Selain itu, ia memastikan perbaikan tanggul yang rusak akibat banjir juga menjadi perhatian serius pemerintah.

“Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan. Panglima TNI akan mengerahkan, PU akan mengerahkan, Angkatan Darat dan Kepolisian akan mengerahkan,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menyatakan akan terus memantau kondisi warga terdampak dari waktu ke waktu. Ia menegaskan negara hadir dan tidak akan meninggalkan masyarakat yang sedang mengalami musibah.

“Semua kekuatan kita, alhamdulillah, Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya sejak terakhir saya datang. Saya akan terus memantau dari hari ke hari, minggu ke minggu,” ujarnya.

“Mudah-mudahan kita akan membantu semua. Warga yang mengalami musibah akan kita bantu karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluarga kalian, dan kalian adalah keluarga kami. Kami tidak akan meninggalkan kalian sendiri,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )