Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KSP Dudung Ziarah ke Makam Calon Manajer Kopdes yang Meninggal saat Latihan Militer

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |00:01 WIB
KSP Dudung Ziarah ke Makam Calon Manajer Kopdes yang Meninggal saat Latihan Militer
KSP Dudung Ziarah ke Makam Calon Manajer Kopdes
A
A
A

SUMEDANG -  Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman takziah ke rumah duka keluarga Muhammad Rifki Renaldi, seorang peserta pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (30/6/2026). Dudung juga ziarah ke makam almarhum.

Dudung menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa. Menurutnya, almarhum tengah dipersiapkan melalui proses pendidikan untuk mengemban tugas mulia dalam membantu mensejahterakan masyarakat.

"Kami datang ke sini dengan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ananda Rifki pada saat pelatihan SPPI. Saya atas nama negara tentunya hadir untuk memberikan ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya," ujar Dudung dalam dialog langsung dengan pihak keluarga, termasuk Bapak Asep, ayah almarhum.

Dudung juga mengapresiasi keikhlasan dan ketabahan yang ditunjukkan oleh kedua orang tua almarhum, meskipun rasa kehilangan terhadap anak pertama tersebut masih terasa sangat mendalam. Dudung bersama jajaran pemerintah dan TNI juga menyerahkan santunan kepada keluarga sebagai bentuk kepedulian atas musibah tersebut.

Setelah berdialog di rumah duka, Dudung beserta rombongan langsung melakukan ziarah ke makam almarhum untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir.

Merespons pertanyaan awak media mengenai langkah penanganan dan evaluasi dari pihak Istana, Dudung menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan fisik dalam program SPPI kini tengah dievaluasi secara menyeluruh.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/337/3227637//wamenhan_donny_ermawan-g2OY_large.jpg
Gandeng Kemenkes, Kemhan Bentuk Tim Pencari Fakta Kematian 5 Calon Kopdes saat Latsarmil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227332//viral-fQd7_large.jpg
5 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Kemhan Hapus Latihan Menembak dan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227188//pemerintah-fUG2_large.jpg
5 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Pigai: Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227270//pemerintah-bToe_large.jpg
Mendagri: Sengketa Batas Wilayah dengan Sejumlah Negara Sebagian Besar Selesai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227090//prabowo-2jfe_large.jpg
Prabowo Tekankan Pentingnya Budaya Terbuka Terhadap Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/337/3227033//pemerintah-UgRh_large.jpg
5 Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latihan Militer, Istana: Kita Sampaikan pada Waktunya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement