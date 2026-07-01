KSP Dudung Ziarah ke Makam Calon Manajer Kopdes yang Meninggal saat Latihan Militer

SUMEDANG - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman takziah ke rumah duka keluarga Muhammad Rifki Renaldi, seorang peserta pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (30/6/2026). Dudung juga ziarah ke makam almarhum.

Dudung menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa. Menurutnya, almarhum tengah dipersiapkan melalui proses pendidikan untuk mengemban tugas mulia dalam membantu mensejahterakan masyarakat.

"Kami datang ke sini dengan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya ananda Rifki pada saat pelatihan SPPI. Saya atas nama negara tentunya hadir untuk memberikan ucapan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya," ujar Dudung dalam dialog langsung dengan pihak keluarga, termasuk Bapak Asep, ayah almarhum.

Dudung juga mengapresiasi keikhlasan dan ketabahan yang ditunjukkan oleh kedua orang tua almarhum, meskipun rasa kehilangan terhadap anak pertama tersebut masih terasa sangat mendalam. Dudung bersama jajaran pemerintah dan TNI juga menyerahkan santunan kepada keluarga sebagai bentuk kepedulian atas musibah tersebut.

Setelah berdialog di rumah duka, Dudung beserta rombongan langsung melakukan ziarah ke makam almarhum untuk mendoakan dan memberikan penghormatan terakhir.

Merespons pertanyaan awak media mengenai langkah penanganan dan evaluasi dari pihak Istana, Dudung menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan pelatihan fisik dalam program SPPI kini tengah dievaluasi secara menyeluruh.