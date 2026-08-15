Gerindra Ungkap Capaian Positif Prabowo Selama 21 Bulan

JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI mencerminkan sejumlah capaian positif pemerintahan selama 21 bulan terakhir.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini mengatakan, paparan Presiden Prabowo secara keseluruhan menggambarkan enam garis besar kinerja pemerintahan yang dinilai menjadi fondasi pembangunan nasional.

"Secara keseluruhan, paparan Presiden menunjukkan enam garis besar kinerja pemerintahan," kata Sugiat kepada wartawan, Sabtu (15/8/2026).

Pertama, dia menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada di atas 5 persen. Menurut Sugiat, pertumbuhan tersebut turut ditopang tingginya investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dia kemudian menyebut penguatan kemandirian nasional melalui program swasembada pangan dan implementasi B50 sebagai capaian kedua pemerintahan Prabowo.

Ketiga, pemerintah dinilai terus melakukan pembenahan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pengelolaan kekayaan negara. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperbesar penerimaan negara.

Keempat, Sugiat menyoroti percepatan program hilirisasi. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

"Kelima, penguatan ekonomi rakyat dan desa dilakukan melalui pengembangan koperasi, kampung nelayan, serta pembangunan infrastruktur dasar," ujarnya.