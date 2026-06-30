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5 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Pigai: Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |03:00 WIB
5 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Pigai: Pemerintah Harus Lakukan Evaluasi!
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai/Okezone
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JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat bicara terkait kasus meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya,  kasus ini tidak boleh dianggap sepele.

Pigai menegaskan, evaluasi terhadap sistem pelatihan memang perlu dilakukan. Namun, proses tersebut tidak boleh menghilangkan upaya pencarian keadilan atas meninggalnya lima peserta.

“Kalau saya, kematian ini harus dilakukan evaluasi. Tidak bisa dibiarkan, tidak boleh mengabaikan. Karena sekalipun nanti pendidikan dasarnya dievaluasi, itu tidak berarti menghilangkan proses pencarian keadilan terhadap mereka,” kata Pigai di hadapan awak media, Senin (29/6/2026).

Pigai menekankan bahwa nyawa manusia tidak bisa dinilai berdasarkan jumlah korban. Menurutnya, satu korban jiwa pun sudah menjadi persoalan serius yang wajib ditelusuri.

“Lima orang meninggal itu nyawa manusia. Sekalipun satu orang, itu nyawa manusia. Kita tidak bisa kuantifikasi soal nyawa. Bahwa ini peristiwa yang serius, untuk itu harus dicari mengapa terjadi, mengapa mereka meninggal, apa yang menyebabkan mereka bisa meninggal,” ujarnya.

Pigai mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi, pemantauan, hingga penyelidikan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Ia juga mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengecekan terhadap kasus tersebut.

 

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