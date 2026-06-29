Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri: Sengketa Batas Wilayah dengan Sejumlah Negara Sebagian Besar Selesai!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |21:29 WIB
Mendagri: Sengketa Batas Wilayah dengan Sejumlah Negara Sebagian Besar Selesai!
Mendagri Muhammad Tito Karnavian
A
A
A

JAKARTA  — Pemerintah terus memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan sebagai bagian strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tito yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI ini, menjelaskan, bahwa BNPP memiliki dua mandat utama, yakni menyelesaikan sengketa batas negara dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan negara.

“Tugas pertama adalah penyelesaian sengketa perbatasan negara. Kita memang masih memiliki beberapa isu dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste, ada yang sudah selesai dan ada yang masih dalam proses pembicaraan,” ujar Tito.

Tugas kedua, lanjutnya, adalah membangun kawasan perbatasan agar masyarakat setempat merasakan keadilan pembangunan sekaligus memperkuat nasionalisme. Menurutnya, kawasan perbatasan yang maju dan sejahtera akan menjadi benteng pertahanan alami negara.

“Kalau masyarakat perbatasan makmur dan sejahtera, nasionalisme akan tinggi dan tentu tidak mudah diinfiltrasi pihak lain,” tegasnya.

Tito menekankan kompleksitas pengelolaan perbatasan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki batas darat dengan tiga negara dan perbatasan laut dengan sepuluh negara, kondisi ini menuntut pengawasan dan koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana.

“Berbeda dengan negara-negara besar berbasis daratan, kita adalah negara kepulauan. Tidak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke, ini tantangan besar yang harus dikelola bersama,” katanya.

Dia juga mengungkapkan sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian bersama, mulai dari penyelesaian sengketa di Sebatik, penambahan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga pembangunan dan penyambungan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Papua dan Kalimantan.

“Di Papua, jalur dari Skouw hingga Merauke masih terputus-putus. Ini perlu diclearkan agar mendukung patroli keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata dia.

Mantan Kapolri ini menilai, penguatan peran BNPP RI sangat penting mengingat sifatnya sebagai lembaga koordinatif lintas kementerian dan lembaga. Ia menyambut baik dorongan Komisi II agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih kuat dan imperatif sehingga orkestrasi program pembangunan perbatasan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227238//ketua_komisi_iii_dpr-Fd81_large.jpg
DPR Dukung Langkah Tegas Satgas Gakkum Polri Berantas Penyelundupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227216//menteri_dalam_negeri_tito_karnavian-5ZXV_large.jpg
Isu 2 Desa Indonesia Masuk Malaysia, Ini Penjelasan Mendagri Tito Karnavian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/337/3227090//prabowo-2jfe_large.jpg
Prabowo Tekankan Pentingnya Budaya Terbuka Terhadap Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/337/3227033//pemerintah-UgRh_large.jpg
5 Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latihan Militer, Istana: Kita Sampaikan pada Waktunya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/337/3227013//mui-Z6e3_large.jpg
MUI Susun Naskah Akademik RUU Pidana LGBT, Bakal Didorong Masuk Prolegnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/337/3227005//prabowo-rHUD_large.jpg
Prabowo Sebut Kemajuan Teknologi Bisa Berdampak Positif dan Negatif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement