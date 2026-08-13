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Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air di Seluruh Indonesia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |12:24 WIB
Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air di Seluruh Indonesia
Presiden RI Prabowo Subianto
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan serta 3.000 sumber air. Ribuan jembatan dan sumber air itu dibangun jajaran TNI-Polri di berbagai wilayah Indonesia.

“Atas nama pemerintah, atas nama sekuruh rakyat Indonesia dan atas nama pribadi, saya ingin menyampaikan penghargaan saya dan ucapan terima kasih saya kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan Kapolri, dan juga kepada pejabat-pejabat di Angkatan Darat dan di Polri dan seluruh anggota TNi-Polri,” ujar Prabowo, secara virtual, Kamis (13/8/2026).

Prabowo juga mengaku bangga bahwa TNI-Polri telah menjalankan misi pengabdian kepada rakyat. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa TNI-Polri milik rakyat.

“Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara telah menjalankan suatu misi-misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat,” ujarnya.

Prabowo mengingatkan, bahwa TNI-Polri bukan aparat penegak hukum yang biasa. Sebaliknya, TNI-Polri lahir dari rakyat dan memberikan pengabdian kepada masyarakat.

“Ini yang harus kira ingat selalu, saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara adalah tentaranya rakyat, polisi rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat dan pada akhirnya sausara akan kembali kepada rakyat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan laporan peresmian dari Lebak, Banten.

Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan secara swadaya di 30 Polda, dengan total panjang 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan memberikan manfaat bagi sekitar 2 juta masyarakat.

"Kami telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya yang tersebar di 30 Polda dengan rincian 874 unit telah selesai, 17 unit dalam tahap pembangunan, dan 4 unit dalam tahap perencanaan,” ucap Kapolri.

 

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