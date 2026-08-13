Kapolri Laporkan Pembangunan 895 Jembatan Presisi ke Presiden Prabowo: Hubungkan 1.314 Desa

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan laporan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi kepada Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Jembatan Presisi ini menghubungkan ribuan desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Laporan ini disampaikan Sigit pada acara peresmian 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih yang digelar secara virtual dari wilayah Lebak, Banten, pada Kamis (13/8/2026).

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa kami telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya,” kata Kapolri dalam laporannya.

Menurut Kapolri, dari 895 jembatan, yang telah beroperasi sebanyak 874 unit, 17 unit dalam tahap pembangunan, dan 4 unit dalam tahap perencanaan. Total panjang jembatan-jembatan ini mencapai 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa.

“Memberikan manfaat bagi 2 juta orang mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum,” ujar Sigit.

Berdasarkan seluruh data pembangunan, lanjut Sigit, paling banyak terdapat di Polda Banten dengan 145 jembatan dengan total panjang 3 kilometer yang menghubungkan 203 desa yang diperkirakan memberikan manfaat bagi 500.000 jiwa.

“Hal ini menjadikan Banten sebagai Polda dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi terbanyak di antara Polda lainnya,” ucapnya.

Sigit juga melaporkan pembangunan 39 jembatan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera, dengan rincian 6 jembatan Bailey, 4 unit jembatan di Provinsi Aceh, dan 2 unit di Provinsi Sumatera Barat.

“Hal tersebut guna memulihkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menghubungkan kembali wilayah-wilayah terdampak bencana,” imbuhnya.