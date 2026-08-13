Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Laporkan Pembangunan 895 Jembatan Presisi ke Presiden Prabowo: Hubungkan 1.314 Desa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 13 Agustus 2026 |11:47 WIB
Kapolri Laporkan Pembangunan 895 Jembatan Presisi ke Presiden Prabowo: Hubungkan 1.314 Desa
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan pembangunan 895 jembatan presisi ke Presiden Prabowo Subianto.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan laporan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi kepada Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Jembatan Presisi ini menghubungkan ribuan desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Laporan ini disampaikan Sigit pada acara peresmian 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih yang digelar secara virtual dari wilayah Lebak, Banten, pada Kamis (13/8/2026).

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami melaporkan bahwa kami telah melaksanakan pembangunan dan revitalisasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi secara swadaya,” kata Kapolri dalam laporannya.

Menurut Kapolri, dari 895 jembatan, yang telah beroperasi sebanyak 874 unit, 17 unit dalam tahap pembangunan, dan 4 unit dalam tahap perencanaan. Total panjang jembatan-jembatan ini mencapai 19,2 kilometer dan menghubungkan 1.314 desa.

“Memberikan manfaat bagi 2 juta orang mulai dari anak sekolah, petani, pedagang, pekerja, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum,” ujar Sigit.

Berdasarkan seluruh data pembangunan, lanjut Sigit, paling banyak terdapat di Polda Banten dengan 145 jembatan dengan total panjang 3 kilometer yang menghubungkan 203 desa yang diperkirakan memberikan manfaat bagi 500.000 jiwa.

“Hal ini menjadikan Banten sebagai Polda dengan jumlah pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi terbanyak di antara Polda lainnya,” ucapnya.

Sigit juga melaporkan pembangunan 39 jembatan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera, dengan rincian 6 jembatan Bailey, 4 unit jembatan di Provinsi Aceh, dan 2 unit di Provinsi Sumatera Barat.

“Hal tersebut guna memulihkan akses masyarakat, memperlancar mobilitas, serta menghubungkan kembali wilayah-wilayah terdampak bencana,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/337/3236371//polri-09yQ_large.jpg
Polri Dirikan Posko Pengungsian hingga Berikan Bantuan Medis ke Korban Gempa M7,7 NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236274//prabowo_subianto-QzXS_large.jpg
Prabowo: Kekayaan Indonesia Harus Diubah Jadi Kekuatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236272//prabowo-3Ai7_large.jpg
Jalankan 121 Kebijakan Transformatif, Prabowo Tunjukkan Negara Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236258//polri-VhMt_large.jpg
Sespimmen Polri Petakan Strategi Hadapi Dinamika Ekonomi Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/338/3236255//tni-HwA8_large.jpg
Apel Kebangsaan, TNI-Polri Ajak Ribuan Warga Jaga dan Rawat Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/337/3236233//prabowo-q2Lk_large.jpg
Prabowo Mau Buat Ambulans Udara, Dapat Laporan Ibu Hamil Tempuh Berjam-jam ke Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement