INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Jembatan Presisi Polri Dinilai Permudah Akses dan Mobilitas Warga Jateng

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |16:25 WIB
Jembatan Presisi Polri Dinilai Permudah Akses dan Mobilitas Warga Jateng
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
A
A
A

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan sebanyak 19 Jembatan Merah Putih Presisi secara serentak di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Pembangunan jembatan tersebut dilakukan oleh Polri sebagai upaya membantu meningkatkan mobilitas dan konektivitas masyarakat, khususnya di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, menyampaikan apresiasi atas capaian Polri tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah atas capaian besar Polri yang telah berhasil membangun 19 Jembatan Merah Putih Presisi di wilayah Jawa Tengah," kata Edi kepada Okezone, Kamis (15/1/2026).

Menurut Edi, pembangunan jembatan di 19 titik tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah perairan maupun daerah terpencil yang sebelumnya mengalami kesulitan akses.

 

