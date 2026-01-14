Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kawal Arahan Presiden, Kapolri Resmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |18:25 WIB
Kawal Arahan Presiden, Kapolri Resmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmikan 19 Jembatan Merah Putih Presisi (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JATENG – Kapolri Jenderal Listyo Sigit meresmikan secara langsung 19 Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Cucukan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah (Jateng). Hal ini merupakan komitmen Polri dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah hari ini saya ucapkan apresiasi kepada Bapak Kapolda Jateng dan jajarannya, yang bergerak cepat menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden terkait dengan keprihatinan beliau melihat anak-anak yang sekolah terpaksa harus menyeberang atau memutar jauh," kata Sigit, Rabu (14/1/2026).

Secara keseluruhan terdapat 63 jembatan yang dibangun Polda Jateng, yaitu 19 jembatan yang diresmikan hari ini, 15 jembatan dalam tahap proses pembangunan, empat jembatan dalam tahap persiapan, dan 25 jembatan lainnya dalam tahap survei serta perencanaan.

"Alhamdulillah dari rencana 63 jembatan, hari ini telah diresmikan 19 jembatan secara serentak dan sisanya saat ini sedang dalam proses, baik perencanaan maupun pembangunan," ujar Sigit.

Sigit menekankan dalam proses pembangunannya, polisi bersinergi dengan warga setempat. Sehingga terjalin hubungan yang baik antara personel Korps Bhayangkara dengan masyarakat.

"Di dalam pengerjaan melibatkan langsung masyarakat di sekitar. Sehingga kemudian terjalin interaksi baik yang kita harapkan hubungan Polri dengan masyarakat semakin baik, sesuai tagline kita Polri untuk masyarakat," ucap Sigit.

Sampai saat ini, Polri telah melakukan perbaikan dan pembangunan 178 unit jembatan di seluruh Indonesia, dengan rincian 58 unit selesai dibangun, 32 unit dalam proses pembangunan, enam unit jembatan Bailey dalam tahap pengiriman, dan 82 unit dalam tahap perencanaan.

