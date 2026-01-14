Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Prabowo Gandeng TNI-Polri Perkuat Disiplin Siswa

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |11:01 WIB
Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Prabowo Gandeng TNI-Polri Perkuat Disiplin Siswa
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta keterlibatan aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Program ini merupakan pendidikan tanpa biaya yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh pendidikan berkualitas.

Prabowo menyatakan, dukungan TNI-Polri diperlukan tidak hanya dalam aspek operasional, tetapi juga dalam pembinaan karakter peserta didik. Ia mendorong agar anggota TNI dan Polri tidak sekadar hadir, tetapi turut berperan memberikan teladan bagi para siswa.

“Saya minta juga bantuan TNI dan Polri, secara bergilir mungkin mengirim beberapa perwira untuk bantu. Mungkin dikunjungi, bergiliran dan dibina, diberi cara berpakaian yang baik, cara pakai dasi yang baik, cara pakai baret yang baik,” kata Prabowo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat, dikutip Rabu (14/1/2026).

Menurut Prabowo, pengalaman disiplin dan ketertiban yang dimiliki TNI dan Polri dapat menjadi modal penting dalam menguatkan karakter anak-anak peserta program. Ia mencontohkan pengajaran hal-hal sederhana namun esensial, seperti berpakaian rapi dan menjalankan aktivitas sehari-hari secara disiplin.

 

Halaman:
1 2
      
