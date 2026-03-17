Pesan Kapolri di Safari Ramadhan Riau: Tingkatkan Silaturahmi hingga Jaga Persatuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |20:31 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pesan untuk terus meningkatkan silaturahmi, serta menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Safari Ramadhan di Masjid Al-Adzim Polda Riau, Pekanbaru.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, rektor universitas, tokoh serikat pekerja/buruh, ormas/LSM, mahasiswa, serta kelompok ojek online. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga melakukan penandatanganan prasasti renovasi Masjid Al-Adzim Polda Riau serta mengukuhkan Satgas PHK Riau dan Ojol Kamtibmas Presisi.

"Jadi, kegiatan Safari Ramadhan ini merupakan roadshow kami untuk terus meningkatkan hubungan silaturahmi dan soliditas dengan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Tentunya, kita sangat paham bahwa ada berbagai macam dinamika di lapangan yang harus kita jaga," kata Sigit, Selasa (17/3/2026).

Di hadapan para elemen bangsa, Sigit menyerukan untuk terus menjaga dan meningkatkan nilai persatuan serta kesatuan. Dalam hal ini, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi demokrasi. Namun, semua pihak harus mampu mencegah narasi yang dapat memecah belah bangsa.

"Namun demikian, yang selalu saya titipkan, jangan sampai kegiatan-kegiatan tersebut disusupi oleh hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa yang kemudian bisa menimbulkan kemunduran," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207428//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-8whS_large.jpg
Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/340/3207101//penasihat_ahli_kapolri_edi_hasibuan-PpRU_large.jpg
Penasihat Ahli Kapolri Nilai Polda Jambi Berperan Aktif Bantu Warga Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/338/3206767//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-oEJ4_large.jpg
Polda Metro Jaya Kerahkan 6.802 Personel untuk Pengamanan Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206751//kadiv_humas_polri_irjen_pol_johnny_eddizon_isir-GLjo_large.jpg
Kasus Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Kapolri Beri Atensi Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206762//kadiv_humas_polri_irjen_pol_johnny_eddizon_isir-3C0r_large.jpeg
Polri Bakal Tangkap Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS, Tindak Tegas Tanpa Pandang Bulu! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206717//rismon_sianipar_bertemu_wapres_gibran_rakabuming-hkMp_large.jpg
Rismon Undang Roy Suryo Cs Bertemu, Ingin Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi
