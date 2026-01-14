Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Tekankan Percepatan Pembangunan Fasilitas Legislatif dan Yudikatif di IKN

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |09:11 WIB
Presiden Prabowo Tekankan Percepatan Pembangunan Fasilitas Legislatif dan Yudikatif di IKN
Presiden Prabowo Tekankan Percepatan Pembangunan Fasilitas Legislatif dan Yudikatif di IKN (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Otorita IKN dalam kunjungan kerjanya di IKN pada Selasa, 13 Januari 2026. 

1. Percepatan Pembangunan

Dalam keterangannya kepada awak media di Kabupaten Malang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan sejak awal Presiden memberikan perhatian agar pembangunan fasilitas negara tersebut dapat dipercepat. 

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” ujar Menteri Pras. 

Dalam rapat bersama OIKN tersebut, Presiden Prabowo memberikan sejumlah catatan atas paparan yang disampaikan. Menurut Menteri Pras, catatan Presiden pada prinsipnya menekankan dua hal utama yakni perbaikan dan percepatan proses pembangunan.

"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki," katanya.

Mensesneg menegaskan percepatan tersebut ditujukan agar tiga fungsi utama pemerintahan di IKN dapat segera terwujud. “Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan supaya tiga fungsi bisa segera selesai,” lanjut Menteri Pras.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192794/gibran-OR3S_large.jpg
Gibran Cek Hunian ASN hingga Gedung Sekolah di IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185884/raker_komisi_ii_dengan_kepala_otorita_ikn-gFeq_large.jpg
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Kepala Otorita IKN: Ahamdulillah Belum Ada Investor Komplain 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184570/ikn-PaEy_large.jpg
Breaking News! MK Kabulkan Gugatan Hak Tanah di UU IKN, Kini Tak Sampai 190 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180784/ikn-gr0c_large.jpg
Gaduh IKN Dilabeli Media Asing Terancam Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171126/prabowo-h8Fs_large.jpg
Breaking News! Prabowo Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164946/pemerintah-71Gj_large.jpg
Dikawal Panglima Jilah, Gibran: IKN Bukan Proyek Mangkrak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement