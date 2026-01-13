Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: SMA Taruna Nusantara di IKN Mulai Beroperasi pada Desember 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |17:28 WIB
Prabowo: SMA Taruna Nusantara di IKN Mulai Beroperasi pada Desember 2026
Presiden Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

MALANG – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, bahwa sekolah unggulan SMA Taruna Nusantara saat ini tengah dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia menargetkan SMA Taruna Nusantara di IKN dapat mulai beroperasi pada akhir Desember 2026.

Tidak hanya di IKN, Prabowo menyebut pembangunan SMA Taruna Nusantara juga dilakukan di Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa, serta di Sumatera Selatan, yakni di Pagar Alam. Saat ini, SMA Taruna Nusantara telah beroperasi di tiga wilayah, yaitu Magelang, Cimahi, dan Malang, yang kampus barunya baru saja diresmikan.

“Hari ini kita sudah punya tiga kampus, Magelang tentunya, kemudian kita tambah di Malang yang saya resmikan hari ini, dan Cimahi. Selanjutnya kita sedang membangun di Kalimantan, yaitu di kawasan IKN, kemudian di Sulawesi Utara di Minahasa, dan di Sumatera Selatan di Pagar Alam. Kita harapkan akhir Desember 2026 kampus-kampus tersebut sudah bisa beroperasi,” kata Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Selain itu, Prabowo mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambah sekitar 20 sekolah unggulan baru yang akan diberi nama SMA Garuda. Ia menargetkan setiap provinsi memiliki setidaknya satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda sebagai sekolah unggulan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195182//presiden_prabowo-cjND_large.png
Prabowo Bandingkan SMA Taruna Nusantara dengan Malaysia dan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195167//prabowo_subianto-ghni_large.jpg
Prabowo Absen Jajaran Kabinet Lulusan Taruna Nusantara: Ada AHY hingga Seskab Teddy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195162//prabowo-Oegm_large.jpg
Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195106//prabowo-uljp_large.jpg
Siswi Beri Surat ke Prabowo: Terima Kasih Kini Kami Bisa Merasakan Bangku Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195104//dpr-z1Iy_large.jpg
Anggota DPR: Kepercayaan Adalah Modal Terbesar Bangsa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195090//prabowo_subianto-kVRm_large.jpg
Usai Soeharto, Prabowo Jadi Presiden Indonesia Pertama yang Resmikan Kilang Minyak dalam 32 Tahun Terakhir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement