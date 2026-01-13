Prabowo: SMA Taruna Nusantara di IKN Mulai Beroperasi pada Desember 2026

MALANG – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, bahwa sekolah unggulan SMA Taruna Nusantara saat ini tengah dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ia menargetkan SMA Taruna Nusantara di IKN dapat mulai beroperasi pada akhir Desember 2026.

Tidak hanya di IKN, Prabowo menyebut pembangunan SMA Taruna Nusantara juga dilakukan di Sulawesi Utara, tepatnya di Minahasa, serta di Sumatera Selatan, yakni di Pagar Alam. Saat ini, SMA Taruna Nusantara telah beroperasi di tiga wilayah, yaitu Magelang, Cimahi, dan Malang, yang kampus barunya baru saja diresmikan.

“Hari ini kita sudah punya tiga kampus, Magelang tentunya, kemudian kita tambah di Malang yang saya resmikan hari ini, dan Cimahi. Selanjutnya kita sedang membangun di Kalimantan, yaitu di kawasan IKN, kemudian di Sulawesi Utara di Minahasa, dan di Sumatera Selatan di Pagar Alam. Kita harapkan akhir Desember 2026 kampus-kampus tersebut sudah bisa beroperasi,” kata Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Selain itu, Prabowo mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambah sekitar 20 sekolah unggulan baru yang akan diberi nama SMA Garuda. Ia menargetkan setiap provinsi memiliki setidaknya satu SMA Taruna Nusantara atau SMA Garuda sebagai sekolah unggulan.