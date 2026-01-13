Prabowo Absen Jajaran Kabinet Lulusan Taruna Nusantara: Ada AHY hingga Seskab Teddy

MALANG — Presiden Prabowo Subianto mengabsen satu per satu jajaran anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara. Para menteri yang diabsen itu antara lain Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Prabowo menyebut para alumni Taruna Nusantara yang diabsen saat ini menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun lembaga negara. Hal itu disampaikan saat peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Adapun pejabat Kabinet Merah Putih lulusan Taruna Nusantara yang diabsen Prabowo antara lain, Menteri Luar Negeri Sugiono, yang juga menjabat Ketua Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) dan alumni angkatan kelima; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, alumni angkatan keenam; dan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, alumni angkatan kelima.

Selain itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, alumni angkatan ke-11, turut disebut. Tak hanya dari jajaran kementerian, Presiden juga mengabsen Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri, alumni angkatan keenam, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal, alumni angkatan pertama.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, alumni angkatan ke-15, dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayor Jenderal TNI Edwin Sumanta, alumni angkatan kedua, turut disebut oleh Presiden.