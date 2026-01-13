Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Absen Jajaran Kabinet Lulusan Taruna Nusantara: Ada AHY hingga Seskab Teddy

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |15:08 WIB
Prabowo Absen Jajaran Kabinet Lulusan Taruna Nusantara: Ada AHY hingga Seskab Teddy
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
A
A
A

MALANG — Presiden Prabowo Subianto mengabsen satu per satu jajaran anggota Kabinet Merah Putih yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara. Para menteri yang diabsen itu antara lain Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Prabowo menyebut para alumni Taruna Nusantara yang diabsen saat ini menduduki posisi strategis di pemerintahan maupun lembaga negara. Hal itu disampaikan saat peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Adapun pejabat Kabinet Merah Putih lulusan Taruna Nusantara yang diabsen Prabowo antara lain, Menteri Luar Negeri Sugiono, yang juga menjabat Ketua Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) dan alumni angkatan kelima; Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, alumni angkatan keenam; dan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, alumni angkatan kelima.

Selain itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, alumni angkatan ke-11, turut disebut. Tak hanya dari jajaran kementerian, Presiden juga mengabsen Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri, alumni angkatan keenam, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal, alumni angkatan pertama.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, alumni angkatan ke-15, dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayor Jenderal TNI Edwin Sumanta, alumni angkatan kedua, turut disebut oleh Presiden.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195162/prabowo-Oegm_large.jpg
Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3195003/prabowo_kunjungi_ikn-k8iz_large.jpg
Presiden Prabowo Kunjungi IKN untuk Pertama Kalinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194997/prabowo_subianto-hzIK_large.jpg
Momen Prabowo Sapa Gubernur dan Wali Kota Kakak Beradik di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194970/prabowo-E8ZQ_large.jpg
Prabowo Puji Panglima TNI dan Kapolri Tak Pelit Naikkan Pangkat Anggota Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194952/prabowo-ixOW_large.jpg
Prabowo: Jangan Malu Orangtuamu Buruh-Pemulung, Cium Kakinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194948/prabowo_subianto-6beq_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Kunjungi IKN Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement