Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Malang

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |14:48 WIB
Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Malang
Presiden Prabowo Subianto resmikan SMA Taruna Nusantara Malang (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

MALANG — Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). Prabowo menyelipkan pesan agar lulusan sekolah ini bisa berperan membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.

“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim pada siang hari ini, Selasa 13 Januari 2026, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa melindungi kita sekalian dalam perjalanan kita membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera,” ucap Prabowo.

Ia menegaskan, sekolah seperti SMA Taruna Nusantara memiliki peran strategis dalam menyiapkan pemimpin masa depan bangsa. Ia meminta seluruh pimpinan dan pengelola lembaga pendidikan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

“Sekolah semacam ini sangat penting. Para pimpinan, saya minta laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang memimpin lembaga, saudara-saudara yang memimpin sekolah-sekolah, sebagian besar adalah alumni. Jadi, saudara-saudara mengerti maksud dan tujuan. Saudara mengerti filosofi di belakang sekolah ini,” katanya.

Presiden menekankan Taruna Nusantara harus menjadi tempat pembinaan kader-kader patriotik yang mencintai Tanah Air, memiliki integritas, dan siap memimpin di berbagai bidang. Pendidikan di sekolah ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan kepribadian.

“Bahwa kita di sini benar-benar mencetak kader-kader yang patriotik, kader-kader yang cinta tanah air, kader-kader yang bertanggung jawab, disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di semua bidang,” ujar Prabowo.

“Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya,” tambahnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3195003/prabowo_kunjungi_ikn-k8iz_large.jpg
Presiden Prabowo Kunjungi IKN untuk Pertama Kalinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194997/prabowo_subianto-hzIK_large.jpg
Momen Prabowo Sapa Gubernur dan Wali Kota Kakak Beradik di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194970/prabowo-E8ZQ_large.jpg
Prabowo Puji Panglima TNI dan Kapolri Tak Pelit Naikkan Pangkat Anggota Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194952/prabowo-ixOW_large.jpg
Prabowo: Jangan Malu Orangtuamu Buruh-Pemulung, Cium Kakinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194948/prabowo_subianto-6beq_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Kunjungi IKN Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194866/prabowo-WzFI_large.jpg
Prabowo Resmikan Sekolah Rakyat Hari Ini, Berikut 8 Fakta Penting
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement