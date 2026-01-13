Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Malang

MALANG — Presiden Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026). Prabowo menyelipkan pesan agar lulusan sekolah ini bisa berperan membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera.

“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim pada siang hari ini, Selasa 13 Januari 2026, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa melindungi kita sekalian dalam perjalanan kita membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera,” ucap Prabowo.

Ia menegaskan, sekolah seperti SMA Taruna Nusantara memiliki peran strategis dalam menyiapkan pemimpin masa depan bangsa. Ia meminta seluruh pimpinan dan pengelola lembaga pendidikan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

“Sekolah semacam ini sangat penting. Para pimpinan, saya minta laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara yang memimpin lembaga, saudara-saudara yang memimpin sekolah-sekolah, sebagian besar adalah alumni. Jadi, saudara-saudara mengerti maksud dan tujuan. Saudara mengerti filosofi di belakang sekolah ini,” katanya.

Presiden menekankan Taruna Nusantara harus menjadi tempat pembinaan kader-kader patriotik yang mencintai Tanah Air, memiliki integritas, dan siap memimpin di berbagai bidang. Pendidikan di sekolah ini tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan kepribadian.

“Bahwa kita di sini benar-benar mencetak kader-kader yang patriotik, kader-kader yang cinta tanah air, kader-kader yang bertanggung jawab, disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di semua bidang,” ujar Prabowo.

“Kita ingin menanamkan akhlak, kita ingin menanamkan kepribadian yang baik, yang bersih, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tidak akan korupsi, pemimpin-pemimpin yang akan berbuat yang terbaik untuk rakyat dan bangsanya,” tambahnya.

