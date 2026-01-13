Prabowo Bandingkan SMA Taruna Nusantara dengan Malaysia dan Inggris

MALANG - Presiden Prabowo Subianto membandingkan keberadaan sekolah unggulan SMA Taruna Nusantara di Indonesia dengan negara lain, seperti Malaysia dan Inggris. Menurutnya, sekolah-sekolah seperti SMA Taruna Nusantara dibutuhkan untuk mencetak generasi unggul.

Mulanya, Prabowo menegaskan, bahwa pembangunan suatu bangsa terletak kepada kemampuan bangsa itu untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia mengatakan bahwa hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia dapat mencapai tingkat peradaban yang tinggi.

“Dengan demikian kita dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kita dapat memberi kualitas hidup kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dalam kondisi yang baik, hidup lepas dari kemiskinan dan kelaparan. Sehingga wadah-wadah semacam SMA Taruna Nusantara sangat dibutuhkan oleh setiap negara,” kata Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Prabowo pun mengatakan, dari pengamatannya bahwa negara-negara yang berkembang pesat maupun negara dengan tingkat peradaban yang sudah maju seperti Malaysia dan Inggris telah memiliki puluhan hingga ratusan sekolah unggulan serupa.

“Dari pengamatan kita kepada negara-negara yang berkembang dengan pesat, bahkan dengan negara-negara yang sudah jauh pembangunannya, peradabannya, terdapat di sebuah negara mungkin di atas seratus sekolah-sekolah semacam ini,” kata Prabowo.