Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Cek Hunian ASN hingga Gedung Sekolah di IKN

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |12:08 WIB
Gibran Cek Hunian ASN hingga Gedung Sekolah di IKN
Wapres Gibran Rakabuming Raka cek hunian ASN hingga gedung sekolah di IKN (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung fasilitas pendidikan di kawasan hunian ASN Ibu Kota Nusantara (IKN) yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Rabu (31/12/2025).

“Saya meninjau langsung pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan hunian ASN IKN yang meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas,” kata Gibran.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyediaan sarana pendidikan yang modern, terpadu, dan berkualitas sejak jenjang dasar hingga menengah sebagai fondasi penting dalam menyiapkan generasi unggul, berdaya saing, dan berkarakter menuju Indonesia Emas.

“Fasilitas pendidikan di kawasan hunian ASN IKN dirancang secara modern, terpadu, dan representatif untuk mendukung proses belajar-mengajar yang berkualitas di ibu kota baru,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran sekolah yang lengkap dari jenjang dasar hingga menengah merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem kota yang ramah keluarga dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Gibran juga meninjau langsung area dalam bangunan untuk melihat kesiapan ruang belajar dan fasilitas pendukung lainnya.

“Seluruh fasilitas pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185884/raker_komisi_ii_dengan_kepala_otorita_ikn-gFeq_large.jpg
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Kepala Otorita IKN: Ahamdulillah Belum Ada Investor Komplain 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184570/ikn-PaEy_large.jpg
Breaking News! MK Kabulkan Gugatan Hak Tanah di UU IKN, Kini Tak Sampai 190 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180784/ikn-gr0c_large.jpg
Gaduh IKN Dilabeli Media Asing Terancam Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171126/prabowo-h8Fs_large.jpg
Breaking News! Prabowo Tetapkan IKN Ibu Kota Politik 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/337/3164946/pemerintah-71Gj_large.jpg
Dikawal Panglima Jilah, Gibran: IKN Bukan Proyek Mangkrak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159395/viral-p91h_large.jpg
Terungkap! PSK di IKN Ternyata untuk Layani Kuli Bangunan Hingga ASN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement