Gibran Cek Hunian ASN hingga Gedung Sekolah di IKN

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung fasilitas pendidikan di kawasan hunian ASN Ibu Kota Nusantara (IKN) yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Rabu (31/12/2025).

“Saya meninjau langsung pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan hunian ASN IKN yang meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas,” kata Gibran.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penyediaan sarana pendidikan yang modern, terpadu, dan berkualitas sejak jenjang dasar hingga menengah sebagai fondasi penting dalam menyiapkan generasi unggul, berdaya saing, dan berkarakter menuju Indonesia Emas.

“Fasilitas pendidikan di kawasan hunian ASN IKN dirancang secara modern, terpadu, dan representatif untuk mendukung proses belajar-mengajar yang berkualitas di ibu kota baru,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran sekolah yang lengkap dari jenjang dasar hingga menengah merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem kota yang ramah keluarga dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Gibran juga meninjau langsung area dalam bangunan untuk melihat kesiapan ruang belajar dan fasilitas pendukung lainnya.

“Seluruh fasilitas pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.