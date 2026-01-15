Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Basuki Sebut Kunjungan Presiden Prabowo Pertegas Kelanjutan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |05:23 WIB
Basuki Sebut Kunjungan Presiden Prabowo Pertegas Kelanjutan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028
Basuki Sebut Kunjungan Presiden Prabowo Pertegas Kelanjutan IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028 (Dok)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdana ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 12–13 Januari 2026. 

1. Pertegas Kelanjutan IKN

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kunjungan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.

“Pertama-tama tentu kami bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke IKN,” ujar Basuki dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/1/2026).

Basuki menegaskan, kunjungan Presiden Prabowo tidak hanya memberikan semangat bagi pelaksana pembangunan, tetapi juga menjadi sinyal kuat bagi masyarakat dan investor agar tidak lagi meragukan keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut. 

“Kunjungan kerja ini sekaligus mengajak masyarakat dan investor untuk tidak ragu lagi mempertanyakan kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN menuju ibu kota politik tahun 2028,” katanya.

Lebih lanjut, Basuki menyatakan komitmen Otorita IKN untuk melaksanakan seluruh arahan Presiden sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

“Kami Otorita bertekad untuk melaksanakan tugas dan amanah ini sebaik-baiknya, tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh Bapak di dalam Perpres 79 tahun 2025,” ucapnya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
